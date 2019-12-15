الجيش اليمني: نحقق انتصارات بمختلف الجبهات والميادين

أكد قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء الركن صغير بن عزيز، السبت، أن "العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران تسير وفقاً للخطط المرسومة".

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تحقق انتصارات متتالية في مختلف الجبهات والميادين.

جاء ذلك خلال اجتماعه في محافظة مأرب، مع رؤساء أركان العمليات المشتركة لمناقشة العمليات القتالية والعسكرية في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية.

وأشاد اللواء بن عزيز، بالانتصارات التي حققها للجيش اليمني بمشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية، الخميس الماضي، وتحريره سلسلة جبال قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة شمال محافظة الجوف.

وثمن الإسناد الفاعل والمباشر من طيران تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني خلال المعركة وإلحاق خسائر كبيرة بميليشيات الحوثي المتمردة في العتاد والأرواح.

واتهم قائد العمليات المشتركة ميليشيات الحوثي بالسعي لإفشال وتدمير ما تبقى من اتفاق استوكهولم والجهود المبذولة في سبيل تحقيق السلام.. مشيرا إلى الانتهاكات التي ترتكبها في الساحل الغربي وفي مختلف المناطق اليمنية.