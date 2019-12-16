الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في الجوف

تمكن الجيش اليمني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، من صد هجوم لمليشيات الحوثي على سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في محافظة الجوف، في محاولة فاشلة لسحب جثث قتلاهم على سلسلة جبال قشعان ووادي سلبة.

وأكد العميد هادي حمران الجعيدي رئيس عمليات قوات حرس الحدود اليمني أن قوات الجيش في المحور الشمالي في كامل جاهزيتها لاستكمال تحرير ما تبقى من مديريات محافظة الجوف وتطهيرها من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأضاف العميد الجعيدي أن الميليشيات تعيش حالة من الخوف، وأن هناك فرارا جماعيا لعناصرها بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والمعدات، وتوعّد باجتثاث ميليشيات الحوثي من محافظة الجوف وبقية المحافظات غير المحررة.