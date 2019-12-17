قائد التحالف في عدن: سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض"

أكد قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن العميد مجاهد العتيبي، الاثنين، أنه سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال العميد العتيبي في الورشة العلمية التي نظمتها، جامعة عدن، بعنوان "اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة"، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "إن قوات التحالف تبذل جهوداً جبارة لتنفيذ بنود الاتفاق كما وردت" .

وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض ليس مستحيلاً، ويمكن لبنوده أن تعيد اليمن سعيداً كما كان عليه في السابق.

وأقر قائد قوات التحالف في عدن، بوجود معوقات وصعوبات على طريق تنفيذ الاتفاق وقال: إن" الأمر ليس سهلاً، ولكنه ليس صعباً وليس مستحيلاً".

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وأضاف، هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض.

وتابع: "سوف يأتي اليوم الذي نعود فيه ونرى اليمن كما عهدنا.. يمن سعيد عربي بامتياز".

بدوره دعا رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر لصور إلى إنقاذ البلاد من الفوضى، ونبذ الفرقة والتعصب، والتوجه نحو السلام، مؤكداً أهمية اتفاق الرياض كونه يُشكّل منطلقاً أساسياً لتثبيت الأمن والاستقرار، وصنع شراكة وطنية بين القوى السياسية.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية، ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.