فيديو .. حوت ضخم أحدث ضحايا ألغام الحوثي البحرية

أدى انفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في المياه الإقليمية اليمنية إلى نفوق حوت ضخم، ليكون أحدث ضحايا هذه الألغام التي تهدد الملاحة الدولية وأنشطة الصيد.

وأكد المرصد اليمني للألغام في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، الجمعة، أن نفوق هذا الحوت الضخم ناجم عن انفجار لغم بحري قبالة سواحل محافظة حجة في البحر الأحمر شمال غربي اليمن.

ونشر المرصد مقطع فيديو للحوت بعد نفوقه، جراء الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة في المياه الإقليمية، وتسببت بمقتل عشرات الصيادين وحرمان آلاف آخرين من مصدر رزقهم، إضافة إلى تهديد الملاحة الدولية.

فيديو .. نفوق حـوت نتيجة إنفجار لغم بحري قبالة سواحل محافظة حجة في البحر الأحمر شمال غربي اليمن.

This whale was found dead along the coast of the Red Sea in #Hajjah Governorate, #Yemen, after being hit by a naval mine. #الألغام_في_اليمن#يمن_خالي_من_الألغام#MinesInYemen pic.twitter.com/rSZCQQvcVa — المرصد اليمني للألغام (@MinesInYemen) December 20, 2019

وكان الجيش اليمني كشف في وقت سابق عن انتزاع الفرقة الهندسية 500 لغم بحري زرعتها ميليشيات الحوثي في المياه الإقليمية لليمن في البحر الأحمر وسواحله خلال العام الماضي 2018.

وكان تقرير أممي قد أكد ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغاماً بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.

موضوع يهمك قضت محكمة سويدية اليوم الجمعة بسجن رجل عراقي يبلغ من العمر 46 عاما لمدة عامين ونصف العام، بتهمة التجسس لصالح إيران من... السويد تدين عراقياً تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية العرب و العالم

وذكر خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في عام 2018، مشيراً إلى قيام ميليشيات الحوثي باستهداف ناقلات النفط وسفن تحالف دعم الشرعية وسفن الإغاثة الدولية.