صعدة.. مقتل قيادي عسكري حوثي وتحرير مواقع جديدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل قيادي عسكري حوثي كبير في معارك بجبهة "باقم" بمحافظة "صعدة" شمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية.

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ونقلت عن قائد محور آزال قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي، قوله إن "قوات الجيش نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي الانقلابية في باقم".

وبحسب الحارثي، فقد سيطرت قوات الجيش الوطني على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال "الطير والجوهرة" شرق مركز المديرية.

وأضاف "أن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء (103) وقتل العشرات وجرح آخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار.

كما اغتنم الجيش الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم إعطاب مدرعة والسيطرة عليها.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.