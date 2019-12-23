ترتيبات إيرانية-حوثية لعملية عسكرية في البحر الأحمر

كشف مصدر أمني رفيع بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، عن ترتيبات يجريها ضباط في الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في البحر الأحمر.

وقال المصدر الذي تحدث لموقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، إن الضباط الايرانيين يترددون منذ أيام على مدينة 7 يوليو شرق الحديدة في إطار الترتيب لهذه العملية التي تقتضي الترتيبات لعملية يتبناها الحوثيون لاحقا.

ورجح المصدر أن تكون بوارج وناقلات في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية هدفاً لهذه العملية.

وكانت الحكومة الأميركية كشفت عن تواجد قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني باليمن، واسمه عبد الرضا شلاهي، وعرضت مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات للوصول إليه.

ولاحقا نشرت مجلة "انتيليجنس أون لاين" الفرنسية، المتخصصة في شؤون الاستخبارات، معلومات جديدة حول القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقالت إنه يتواجد في صنعاء على رأس قوة لتقديم الدعم لميليشيا الحوثي الانقلابية، الذراع الإيرانية في اليمن.

وأفادت مصادر المجلة الاستخباراتية أن الجنرال رضا شلاهي ابن مدينة شيراز الإيرانية يتواجد في اليمن على رأس قوة مكونة من حوالي ٤٠٠ مقاتل من الحرس الثوري الإيراني، يعززها خبراء من حزب الله تم إرسالهم من لبنان.

يشار إلى أن المبعوث الأميركي إلى إيران، براين هوك، أعلن بالتزامن مع الكشف عن وجود "شلاهي" في صنعاء، عن ضبط القوات الأمريكية في بحر العرب شحنة أسلحة إيرانية خطرة في طريقها إلى الحوثيين.