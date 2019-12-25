شاهد.. قصف حوثي على أحياء سكنية في الحديدة

استهدفت ميليشيات الحوثي، بالقذائف المدفعية والصاروخية، الأربعاء، منازل وأحياء سكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

ووصف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، التصعيد الحوثي الهستيري بقصف واستهداف مدينة حيس"بالسافر والخطير"، معتبرة أنه تواصل لسلسلة انتهاكات الميليشيات وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

ونقل البيان عن مصادر محلية في حيس، أن ميليشيات الحوثي شنت عمليات قصف مدفعي وصاروخي بشكل عنيف وعمليات قنص متواصلة على الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من المديرية.

وأكدت أن الميليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82 على مناطق متفرقة شمال مدينة حيس.

وبحسب المصادر، فقد أطلقت الميليشيات القذائف الصاروخية الموجهة، صوب منازل المواطنين في منطقة بني مغاري غرب حيس، ودمرت منزل المواطن، صادق محمود شحيف، والذي يقطن فيه مع زوجته وأطفاله الأيتام، فيما ألحقت أضراراً بالغة بمنازل أخرى.

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كما فتحت الميليشيات نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 والأسلحة القناصة صوب المنازل ومزارع المواطنين بشكل مكثف وهستيري، وخلقت حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان الأبرياء وخصوصاً النساء والأطفال.

وعبّر مواطنون من أبناء حيس عن غضبهم وسخطهم من قيام الميليشيات بقصف منازل المواطنين، معربين عن استيائهم من المواقف الأممية تجاه الحوثيين الذين لم يلتزموا بالهدنة الأممية.

وكان رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء ركن، محمد عيضة، أوضح أن اللجنة برئاسة الجنرال الهندي، أباهيجيت جوها، لم تحقق أي تقدم باتجاه تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي.