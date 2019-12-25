مقتل طفل وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي غرب الجوف

قتل طفل وأصيب آخر، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، "إن الطفل مبارك محمد غرزه 10 سنوات قتل وأصيب زبن الله مبارك غرزه 8 سنوات، جراء انفجار لغم أرضي، أمس الثلاثاء، أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف".

وخلال الأسبوع الماضي، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 11 آخرون بانفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بشكل عشوائي في مناطق مختلفة بمحافظة الجوف.

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وتعد محافظة الجوف من بين أكثر المحافظات انتشارا للألغام، التي زرعها الحوثيون.

ووفقا لإحصائية نشرت حديثاً، فإنه للفترة من 2016 وحتى مطلع 2019، قتل 190 مدنياً في المحافظة جراء انفجار الألغام، فيما أصيب نحو 385 بعضهم بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم.

كما دمرت الألغام أكثر من 105 منشآت عامة وخاصة ومركبات، ونفق أكثر من 100 من الماشية، وفقا للإحصائية ذاتها، والتي نشرها حساب "الألغام في اليمن" على موقع تويتر.