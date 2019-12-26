على خطى "داعش".. تحذير حوثي غريب لـ"محلات الحلاقة"

أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، تعميماً رسمياً لمحلات الحلاقة، في محافظة إب، وسط اليمن، بمنع ما أسمتها "قصات الشعر الغربية المخالفة للدين الإسلامي".

وحذر التعميم، أصحاب محلات الحلاقة مما أسماه "قص الشعر بصورة غير أخلاقية ومخالفة للدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد".

وبحسب وثيقة حملت توقيع مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب المعين من الحوثيين، فقد ألزمت الميليشيا "أصحاب محلات الحلاقة بعدم حلاقة هذه القصات الغربية وغير الأخلاقية، وحملتهم كامل المسؤولية في حال وجود مثل هذه القصات".

و أثار التعميم موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين عدّه مراقبون مؤشرا إضافيا على كارثية العقلية الحوثية الميليشاوية الملتحفة عباءة الدين ورجعيتها.

وتساءل ناشطون: "كيف تدعي هذه الجماعة احترامها الدين والعادات والتقاليد وقد قتلت وشرّدت واختطفت الآلاف من المدنيين واليمنيين؟!".

وكانت ميليشيا الحوثي داهمت مؤخرا، عدداً من محال بيع الألبسة النسائية ومعامل الخياطة النسائية، في العاصمة اليمنية صنعاء، وقامت بإزالة أحزمة الخصر المرفقة بـ"العبايات" وأحرقتها.

ولم تكن هذه الخطوة الحوثية، رغم غرابتها واقترابها من ممارسات تنظيم داعش، مفاجأة بالنسبة للكثير من الناشطين على منصات التواصل، قياساً بالممارسات السابقة لجهة إغلاق الكافيهات النسائية وإزالة الدُمى البلاستيكة الإعلانية من واجهة المحال وأيضاً بالخطاب الديني البدائي والمتطرف، الذي يلوكه الحوثيون، بمن فيهم زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.