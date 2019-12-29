صرخة لأمهات المختطفين بسجون الحوثي في إب: منعوا عنهم الأدوية

قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين بمحافظة إب (وسط البلاد)، إن الإهمال الصحي يتهدد حياة نحو 200 من المختطفين والمخفيين قسراً، في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية بالمحافظة.

وأضافت الرابطة في بيان لها، عقب وقفة احتجاجية نفذتها، السبت: "منذ أربعة أعوام من إطالة أمد الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية، التي يتعرض له "198" مختطفاً داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة إب، يتضاعف قلقنا على أبنائنا في فصل الشتاء، وقد مُنع عنهم الدواء، فيما خمسة مختطفين معرضون للخطر لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد".

وحمّلت أمهات المختطفين في محافظة إب ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة وحرية المختطفين والمخفيين قسراً، داعية إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم المرضى قبل فوات الأوان.

وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر، بالتدخل لإنقاذ المختطفين والكشف عن مصير المخفيين قسراً والعمل على إطلاق سراحهم.