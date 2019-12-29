اليمن.. 9 قتلى بهجوم صاروخي على حفل تخريج عسكريين بالضالع

ماجد الشعيبي مسؤول إعلام جبهة الضالع عن الهجوم #الحوثي على حفل تخريج عسكريين: الميليشيات تحاول الرد على هزائمها المتلاحقة بالصواريخ التي جلبتها من #إيران مؤخرا pic.twitter.com/OR7FdL148k — العربية (@AlArabiya) December 29, 2019

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الأحد، بسقوط 9 قتلى، وعدد كبير من الجرحى، بتفجير استهدف حفل تخرج عسكريين في الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمني. ومن المرجح ارتفاع عدد القتلى نظراً لأن هناك الكثير من الجرحى حالتهم خطيرة.

وأعلنت قوات الحزام الأمني في الضالع عن القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم في تفجير اليوم، فيما تستمر التحقيقات مع عناصر ميليشيات الحوثي الذين قُبض عليهم في الضالع.

وبحسب مراسل "العربية" و"الحدث" فإن الصاروخ أُطلق من مدينة دمت باتجاه العرض العسكري في الضالع، مضيفاً أنه يتم نقل المصابين في الهجوم على الضالع إلى عدن.

وبحسب المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي، يعتقد أن الانفجار ناتج عن هجوم صاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على العرض العسكري محاولة لتعويض خسائرهم.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو تصاعد الدخان في السماء جراء التفجير.

ونقلت "رويترز" عن شهود قولهم إن تفجيراً وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.

واتهمت مصادر يمنية الحوثيين بشنّ الهجوم الصاروخي على العرض العسكري في الضالع.

من جانبها، أدانت هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي ما وصفته بـ"العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف منصة الاحتفال وسط الضالع"، من خلال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وحملت الهيئة "الميليشيات الحوثية" المسؤولية الكاملة في استهداف المدنيين والأطفال الأبرياء، للتعويض عن فشلها.

الهيئة طالبت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن والمنظمات الدولية العمل على وقف الاعتداءات، التي تستهدف عمداً الأبرياء والمدن الآمنة.