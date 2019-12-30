شاهد.. الحوثي يقصف أحياء سكنية جنوب الحديدة وإصابة مدني

قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وفتحت، مساء الأحد، نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة بمدينة حيس جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وذكرت مصادر طبية وسكان محليون، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن منزل المواطن محمد مطهر، الواقع في ربع السوق حارة بني رزة، تعرض لقصف بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد ساكنيه بجروح متفاوتة.

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وتعرض المنزل لدمار كبير، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، وسط حالة من الخوف والرعب والهلع سادت سكان المدينة.

وأفاد شهود عيان، أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في الناحية الشمالية لحيس قصفت بمختلف أنواع القذائف أحياء مكتظة بالسكان.

وتستهدف الميليشيات، بشكل يومي، الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وبمختلف أنواع الأسلحة، وتخلق حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.