صراع في برلمان الانقلابيين بصنعاء.. شتائم واتهامات

تفجر الصراع بين نواب في برلمان الانقلابيين في صنعاء وشبكة الهوية الإعلامية التابعة للحوثيين على خلفية قضايا فساد.

وفي وقت سابق، أعلن النائبان في برلمان الانقلابيين أحمد سيف حاشد وخالد مجور الصعدي، الاعتصام في مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بتصحيح وضع المجلس ماليا وإداريا.

واتهم النائبان البرلمان بالفساد المالي والإداري.

فيما وجه قيادي حوثي اتهامات وألفاظا نابية بحق أعضاء مجلس النواب بصنعاء، واصفا إياهم بأبشع الصفات.

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وقال القيادي الحوثي المدعو حسين الأملحي، إن مجلس النواب بصنعاء هو مجلس "مرملات"، على حد وصفه، وحرض عليهم داعيا إلى اعتقال أعضاء المجلس واقتيادهم إلى السجون.

وأضاف الأملحي في بث مباشر بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن أعضاء المجلس مجرد "سراسرة"، وطعن بشرفهم.

وجاء رد الاملحي عقب قيام مجلس نواب الانقلابيين بإحالة ملف شبكة الهوية الإعلامية التابعة للقيادي الحوثي المدعو محمد العماد إلى نيابة صحافة المطبوعات.