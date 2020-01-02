اليمن.. الانتقالي يوجه بتسليم أموال متحفظ عليها للتحالف

وجّه المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الأربعاء، بتسليم الأموال المتحفظ عليها إلى قيادة التحالف.

موضوع يهمك أكد قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن العميد مجاهد العتيبي، الاثنين، أنه سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" الموقع... قائد التحالف في عدن: سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" اليمن

في التفاصيل، أدلى المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، بتصريح صحافي يتعلق بالأموال التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية الأربعاء، قال فيه إنه وفي إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، وتسليمها إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن، وذلك تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصاً على هذه الأموال.

يذكر أن السعودية تبذل جهودا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم.

تنفيذ كل البنود

وكان قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن، العميد مجاهد العتيبي، قد أكد منذ فترة أنه سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال العميد العتيبي في الورشة العلمية التي نظمتها حينها، جامعة عدن، بعنوان "اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة"، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "إن قوات التحالف تبذل جهوداً جبارة لتنفيذ بنود الاتفاق، كما وردت" .

كما أشار إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض ليس مستحيلاً، ويمكن لبنوده أن تعيد اليمن سعيداً كما كان عليه في السابق.

إلى ذلك أقر قائد قوات التحالف في عدن، بوجود معوقات وصعوبات على طريق تنفيذ الاتفاق وقال: إن" الأمر ليس سهلاً، ولكنه ليس صعباً وليس مستحيلاً".