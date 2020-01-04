الحديدة.. ميليشيات الحوثي تقتحم مقر الصليب الأحمر

أكد مسؤول حكومي يمني أن ميليشيات الحوثي اقتحمت مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة مقتضبة على حسابه في موقع "تويتر " إن "الحوثيين اقتحموا منظمة الصليب الأحمر في الحديدة وطردوا موظفيها".

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم ميليشيات الحوثي بهذا الفعل المدان.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت، مؤخراً، قافلة إغاثية تابعة للصليب الأحمر الدولي، أثناء مرورها إلى مركز مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.

واتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، في وقت سابق، ميليشيات الحوثي، بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة بدون أي أسباب.

وأشارت إلى قيام جماعة الحوثي في عدد من المرات بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات الإنسانية مما تسبب في إعاقة إيصال مساعدات إنسانية ضرورية لمستحقيها.