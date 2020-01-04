المركزي اليمني يعلن استعادة حاويات أوراق نقدية تم السطو عليها

أعلن البنك المركزي اليمني، السبت، عن استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك بعد أن تعرضت لعملية سطو في رصيف ميناء عدن من قبل ما أسماها "عناصر خارجة عن القانون قبل أيام".

وأشاد البنك في بلاغ نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.. مؤكدا استعادة الحاويات وتسليمها للبنك المركزي كاملة وبإقفالها الرسمية.

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ولفت البنك المركزي اليمني، إلى أنه يعمل باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق القانون.. مشددا على أنه لن يسمح بأي إساءة إلى سمعة البنك ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخصه ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة، بحسب البلاغ.

وكان المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، أكد أنه تم تسليم حاويات الأموال إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن، وذلك تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصاً على هذه الأموال.. مجدداً التزام المجلس بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

يذكر أن السعودية تبذل جهودا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية.