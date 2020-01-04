حملة اعتقالات حوثية لشيوخ قبائل ومدنيين

كشفت مصادر قبلية في صنعاء قيام ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للميليشيات الحوثية في اليمن بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة، استهدفت شيوخ قبائل ومواطنين في محافظات صنعاء وعمران وأمانة العاصمة.

ومن بين المعتقلين أحد شيوخ قبيلة بني سريح بعمران و8 شيوخ قبائل في صنعاء المحافظة والأمانة وعمران.

وتأتي الحملة بحجة اتهام الحوثيين شيوخ القبائل بالتقصير في حشد المقاتلين وتقديم المال والغذاء للميليشيات الحوثية.

ولم تستثن حملة الميليشيات الحوثية زعماء القبائل الذين دعموها في السابق، بسبب تصاعد حدة الخلافات وسط قيادات الحوثيين في صعدة وصنعاء، واتهام القيادات الحوثية في صنعاء وعمران بالخيانة، وعدم الولاء لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.