الإرياني يحذر الحوثيين من تحويل اليمن لمسرح صراع إيراني أميركي

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، من تحويل اليمن إلى مسرح للصراع الأميركي الإيراني، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية أميركية في العراق، وتوعد طهران بالانتقام عبر أذرعها في المنطقة.

ونبه الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، مساء السبت، من سمّاهم مرتزقة طهران "الميليشيا الحوثية" من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع "إيراني، أميركي" وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمها كبش فداء خدمة لأهداف النظام الإيراني وسياساته التدميرية في المنطقة.. مشيرا إلى أن هناك حرصاً إيرانيا في عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع أميركا.

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وأضاف أن" البيانات والتصريحات التي أصدرها مرتزقة طهران من قيادات الميليشيا الحوثية منذ لحظة إعلان مقتل سليماني والمهندس في غارة أميركية بالعاصمة العراقية بغداد، تؤكد استعدادهم التام بل استجدائهم النظام الإيراني لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما تسمية "عملية الرد".

ولفت، إلى أن الشعب اليمني عانى الأمرين وما زال يدفع الثمن جراء انقلاب الميليشيا الحوثية ومحاولات نظام طهران تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن أي مغامرات جديدة سيفتح الباب على المجهول ويضاعف المأساة الإنسانية للمدنيين.

وقتل سليماني برفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبومهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف أميركي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.