تعز.. مقتل قائد لواء حوثي في مواجهات مع الجيش اليمني

لقي قائد لواء في قوات ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، مصرعه في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب، أن قائد اللواء 17 مشاة لدى الميليشيات الانقلابية، المدعو علي عبدالرزاق الشرعي والملقب بابو زيد، قتل بنيران الجيش الوطني في الربيعي غرب المدينة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن قائد اللواء 17مشاة المدعو علي عبد الرزاق الشرعي التابع للميليشيا لقي مصرعه، بالإضافة إلى 5 آخرين بنيران مدفعية الجيش التي استهدفتهم أثناء تجمعهم في وادي البحابح غرب جبل هان.

وأضاف المصدر أن القصف أدى كذلك إلى احتراق طقم عسكري للميليشيات وكمية من الذخائر، وينحدر الشرعي من منطقة حوث بمحافظة عمران، شمالي اليمن.

ودارت مواجهات وقصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش اليمني، وميليشيات الحوثي في الساعات والأيام الماضية شمال وشرق جبل "هان" المطل على نقطة "الهنجر" المدخل الغربي لمدينة تعز.

وكان قائد ميليشيات الحوثي في البرح عبدالله عوبل، قد قتل قبل أيام في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بجبهة البرح، ضمن خسائر كبيرة تتعرض لها الميليشيات في جبهات القتال بمحافظة تعز.