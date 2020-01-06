وفد حوثي يشارك بتشييع سليماني في طهران

أعلنت ميليشيات الحوثي عن مشاركة وفد تابع لها، الاثنين، في مراسيم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في طهران.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن وفداً برئاسة الناطق الرسمي باسم الميليشيات، محمد عبدالسلام، شارك في المراسم.

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بالتزامن، خرجت الميليشيات الحوثية، الاثنين، في مسيرة بالعاصمة صنعاء ومعقلها الرئيس بمحافظة صعدة، تنديداً بمقتل سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية في العاصمة العراقية بغداد فجر الجمعة.

وقال وزير الإعلام في حكومة الحوثیین غير المعترف بها دولياً، ضيف الله الشامي، في كلمة له خلال المسيرة في صنعاء، إن "دماء سليماني والمهندس ستتحول إلى صواريخ عابرة للقارات"، وفق تعبيره.

كما قوبلت مسيرة الانقلابيين باستهجان واسع من أوساط اليمنيين.

وعكست ردود فعل القيادات الحوثية الغاضبة والمرتبكة على مقتل سليماني ما كان يمثله بالنسبة لها ولمشروعها كأحد أذرع إيران في المنطقة.