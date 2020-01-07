الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في صعدة

أسقطت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة مران بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

موضوع يهمك أفادت مصادر "العربية"، "الحدث" الثلاثاء، أن 11 جندياً قتلوا وجرح أكثر من 20 آخرون بقصف صاروخي من ميليشيات الحوثي، استهدف... مقتل 11 جندياً يمنياً بقصف حوثي شمال الضالع اليمن

وذكر رئيس المركز الإعلامي في محور مران، النقيب عادل القدسي، أن أفرادا من الجيش تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة مران، بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

وأفاد النقيب القدسي أن وحدة الاستطلاع والرصد للجيش الوطني رصدت الطائرة المسيرة، وتم إصدار الأوامر للتعامل معها وإسقاطها، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها "مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".

وذكر التقرير أن طائرات "قاصف" أو "المهاجم" التي يستخدمها الحوثيون متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها طائرات "أبابيل" التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".