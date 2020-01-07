مقتل 11 جندياً يمنياً بقصف حوثي شمال الضالع

أفادت مصادر "العربية"، "الحدث" الثلاثاء، أن 11 جندياً قتلوا وجرح أكثر من 20 آخرون بقصف صاروخي من ميليشيات الحوثي، استهدف معسكراً للقوات الحكومية شمال محافظة الضالع.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات استهدفت صباح اليوم "معسكر الصدرين أثناء تجمع القوات لتحية العلم" في منطقة مريش بصاروخ باليستي.

موضوع يهمك اتهمت الحكومة اليمنية، الاثنين، ميليشيا الحوثي، باحتجاز ونهب 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص... ميليشيا الحوثي تقبض على مساعدات اليمنيين.. نهب وبيع اليمن

وفي آب/أغسطس الماضي، استهدف الحوثيون بطائرة مسيّرة وصاروخ بالستي قصير المدى، حفلا استعراضيا وتدريبيا عسكريا في مدينة عدن الجنوبية ما أدى إلى مقتل 36 عسكرياً.

إلى ذلك كانت ميليشيا الحوثي قد شنت أمس الاثنين، قصفاً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة بالقرب من نقاط المراقبة الأممية في مدينة الحديدة، وذلك في مواصلة انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن منذ ديسمبر 2018.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الانقلابيين استهدفوا مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة كليو 16 شرق الحديدة، ومواقع أخرى بالقرب من مطاحن البحر الأحمر، التي تقع في إطار نقطة المراقبة الثالثة.