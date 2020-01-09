انتهاكات الحوثيين في 2019.. أكثر من 12 ألف جريمة اختطاف

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها 12 ألفاً و636 حالة اختطاف وإخفاء قسري، قامت بها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال عام 2019.

وقال تقرير صادر عن الشبكة الحقوقية إن حالات الاختطاف بلغت 10 آلاف و99 حالة، بينهم سياسيون وعسكريون وطلاب ونشطاء، ومنهم 52 امرأة و7 أجانب.

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ولفت إلى أن عدد المخفيين قسراً بلغ ألفين و537 حالة بينهم 231 امرأة، و 158طفلاً.

وقال التقرير إن الفريق الميداني سجل 719 حالة تعذيب، إضافة إلى 21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

وأشار إلى أن جرائم التعذيب من قبل الميليشيات الحوثية للمختطفين تنوعت بين الضرب والصعق والحرمان من النوم ومنع الأكل والشرب وغيرها.