فيديو.. الحوثيون يستحدثون تحصينات عسكرية بالحديدة

كثفت ميليشيا الحوثي عمليات استهداف المناطق والأحياء الواقعة في نطاق سيطرة القوات المشتركة بمحافظة الحديدة.

وفي مدينة الحديدة، شنت الميليشيات الحوثية قصفاً كثيفاً في الساعات الماضية على حي منظر، الذي تقع فيه نقطة المراقبة الأممية الخامسة لوقف إطلاق النار، ما أجبر عشرات الأسر على النزوح.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي، مواقع القوات المشتركة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر و"خط كيلو 16" ومواقع أخرى تخضع لمراقبة نقطة الرقابة الأممية الأولى بالقرب من "مستشفى 22 مايو" في شارع الخمسين، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

كما قامت ميليشيات الحوثي باستحداث الأنفاق وحفر الخنادق التي تمتد من المزارع وبمسافات طويلة لتصل إلى داخل منازل المواطنين الذين هجرتهم منها، وباتت تتمترس بداخلها، شرق مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

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ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة مشاهد مصورة تظهر قيام الميليشيات بحفر الأنفاق والخنادق التي امتدت لمسافات طويلة بمحاذاة الطرقات.

وفي مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، شنت ميليشيا الحوثي قصفاً كثيفاً على مناطق آهلة ومواقع للقوات المشتركة، في منطقة "الجاح" بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

في سياق متصل، قال مصدر عسكري: "تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة التسلل، عقب اشتباكات بمختلف الأسلحة أوقعت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الحوثيين" في جبهة "الجاح".

كما أشار إلى "تنفيذ القوات المشتركة عملية تمشيط واسعة لتعقب المسلحين الحوثيين وتأمين المنطقة".

من جهة أخرى، صدت القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، بعد مواجهات تكبدت فيها الأخيرة قتلى وجرحى.

وفي مدينة حيس جنوب الحديدة، شنت الميليشيا الحوثية عمليات قصف على الأحياء السكنية، أسفرت عن تدمير منزل المواطن داوود الحضرمي، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل أخرى.

وبحسب القوات المشتركة، فإن ميليشيات الحوثي تصعّد في أكثر من منطقة جنوب الحديدة بهدف تفجير الوضع عسكرياً، في سعي منها لنسف الهدنة والقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.