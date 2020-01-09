مقتل وجرح عشرات الحوثيين بانفجار مخزن أسلحة بميناء الصليف

لقي 9 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح نحو 23 آخرين بانفجار وقع في مخزن للأسلحة بمقر قيادة قوات خفر السواحل بميناء الصليف، الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مدينة الحديدة.

أوضح المتحدث باسم القوات المشتركة في الحديدة، وضاح الدبيش، أن انفجارات شديدة وقعت في أحد مخازن الأسلحة واستمرت الانفجارات لعدة ساعات، وتسببت بتدمير المبنى وكل الأسلحة التي كانت تخزنها الميليشيات في الميناء.

وقال إن ميليشيات الحوثي اتخذت من مبنى قوات خفر السواحل مركزاً قيادياً لها خزنت فيه كميات من الألسلحة التي تم تهريبها عبر زوارق صغيرة لها من البحر .

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وفي المقابل كثفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عمليات استهداف المناطق والأحياء الواقعة في نطاق سيطرة القوات المشتركة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

ففي مدينة الحديدة، شنت الميليشيات الحوثية قصفاً كثيفاً، الساعات الماضية، على حي منظر، الذي تقع فيه نقطة المراقبة الأممية الخامسة لوقف إطلاق النار، ما أجبر عشرات الأسر على النزوح.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي، مواقع القوات المشتركة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر وخط كيلو 16، ومواقع تخضع لمراقبة نقطة الرقابة الأممية الأولى بالقرب من مستشفى 22 مايو في شارع الخمسين، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

كما قامت ميليشيات الحوثي باستحداث الأنفاق وحفر الخنادق التي تمتد من المزارع وبمسافات طويلة تصل إلى داخل منازل المواطنين شرق مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مشاهد مصورة تظهر قيام الميليشيات بحفر الأنفاق والخنادق التي امتدت لمسافات طويلة بمحاذاة الطرقات، ومن المزارع إلى داخل منازل المواطنين الذين هجرتهم ميليشيات الحوثي وتمترست بداخلها.