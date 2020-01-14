مقتل مدني وإصابة آخرين بانفجار لغم حوثي في الجوف

قُتل مدني وأصيب اثنان آخران بانفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في الطريق العام بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ"العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، إن المواطن يحيى المسوري قُتل وأصيب اثنان آخران بانفجار لغم أرضي، أثناء مرورهم على متن سيارة تحمل مواد غذائية إلى منطقة اليتمة التابعة لمديرية خب والشعف.

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وأدت الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الطرقات والمناطق الزراعية والأحياء السكنية إلى مقتل العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، كما أصيب المئات بتشوهات وإعاقات مختلفة بسببها.

وتُعد محافظة الجوف من بين أكثر المحافظات اليمنية التي تنتشر فيها الألغام التي زرعها الحوثيون.

ووفقاً لإحصائية نشرت حديثاً، فإنه في الفترة من 2016 وحتى مطلع 2019، قُتل 190 مدنياً في المحافظة جراء انفجار الألغام، فيما أصيب نحو 385 بعضهم بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم.

كما دمرت الألغام أكثر من 105 منشآت عامة وخاصة ومركبات، وأدت لنفوق أكثر من 100 من الماشية، وفقاً للإحصائية ذاتها التي نشرها حساب "الألغام في اليمن" على موقع "تويتر".