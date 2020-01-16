فيديو مؤلم.. لغم حوثي ينفجر بـ 6 أطفال يمنيين

أصيب 6 أطفال بجروح متفاوتة، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة الصُفي التابعة لمديرية الوزاعية غرب محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر محلي، إن الأطفال أصيبوا بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي أمام منازل المواطنين في قرية الصُفي، قبل تحرير المنطقة.

وأضاف المصدر أن الأطفال كانوا يلعبون، أمس الأربعاء، أمام أحد المنازل عند انفجار اللغم بهم، وتم إسعافهم إلى المستشفى الميداني بالمخا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

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وأورد بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة أسماء المصابين، وهم:

1 _ وجدان ماجد محمد، 9 سنوات

2 _ ناصر بن ناصر محمد، 10 سنوات

3 _ سهيل صبري محمد، 11 سنة

4 _ مفيد صدام محمد، 8 سنوات

5 _ أحمد عبده محمد، 6 سنوات

6 _ كهلان صبري محمد 12 سنة.

وتواصل الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع، حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي.

وكان المرصد اليمني للألغام، كشف عن مقتل 484 مدنياً جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز (جنوب غرب البلاد) منذ عام 2015، مؤكدا أن محافظة "تعز" أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.

وأضاف أن ضحايا الألغام في محافظة تعز منذ 2015 وحتى اليوم بلغ 484 قتيلا مدنيا توزعوا بين 162 طفلا و117 من النساء و205 قتلى من الرجال.

وأشارت الإحصائية إلى تعرض 1245 آخرين لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلا و193 امرأة و765 رجلا.

وحسب تقارير حقوقية، فإن تعز تحتل المرتبة الأولى في قائمة قتلى وجرحى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في أوقات سابقة في ضواحي المدينة ومديريات المحافظة المحررة.