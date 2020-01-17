تدمير أسلحة وتحصينات للحوثيين في صعدة.. ومقتل انقلابيين

أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الخميس، تدمير أسلحة وتحصينات لميليشيات الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة، أقصى شمال البلاد، ومصرع عدد من الانقلابيين الذين كانوا متواجدين في المواقع المستهدفة.

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود، العميد فارس يحيى الربادي، إن "دفاعات الجو التابعة للجيش دمرت عيارات ثقيلة للميليشيات المتمركزة في جبال بني معين والأذناب الاستراتيجيين بمديرية رازح".

كما تابع: "دكت مدفعية الجيش تحصينات للميليشيات، بالإضافة إلى استهداف تحركات لعناصرها في سوار الأسفل وأماكن أخرى بمنطقة بني معين"، موضحاً أن استهداف تحصينات وتحركات الحوثيين جاء بعد تحديد أماكن تواجد سلاحهم الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين المتواجدين في المواقع المستهدفة، وفق بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.