ميليشيات الحوثي تقصف مسجداً في مأرب.. مقتل 80 جندياً يمنياً

قتل 80 جندياً يمنياً على الأقل من قوات الشرعية اليمنية في هجوم بصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية، الأحد.

وقال مصدر طبي في مستشفى مأرب إن 80 شخصاً على الأقل قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء السبت.

في حين ندد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالهجوم، معتبراً أنه "عملية إرهابية غادرة وجبانة"، معتبراً أن ميليشيات الحوثي لا تسعى إلا للموت والدمار.

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150 جريحاً

وكانت مستشفيات مأرب ألقت في وقت سابق نداء للتبرع بالدم نتيجة تزايد عدد الجرحى الذي قدر بمئة وخمسين بعد استهداف الميليشيات الحوثية للمسجد في معسكر للجيش.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية أن جميع القتلى من جنود اللواء الرابع حماية رئاسية بقيادة مهران المقطري.

وتضاربت المعلومات في البداية حول طبيعة الهجوم، ففيما ذكرت مصادر ميدانية أن الهجوم كان مزدوجاً بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، قال ضابط في الإعلام الحربي للجيش الوطني اليمني، إن الهجوم تم بصواريخ كاتيوشا من جبل هيلان الذي تتمركز فيه ميليشيات الحوثي غرب مأرب، ويبعد أقرب موقع للميليشيات فيه عن المعسكر الذي تم استهدافه بنحو عشرين كيلومترا.

وأكدت مصادر طبية أن جثث القتلى والجرحى نقلت إلى مستشفى مأرب العام، والمستشفى العسكري، ومنع الصحافيون والمصورون من الوصول إلى المستشفيات.

وفيما لم يصدر عن وزارة الدفاع اليمنية أي تعليق حول طبيعة الهجوم، وعدد الضحايا، ذكر عسكريون وشهود عيان أن الهجوم استهدف معسكر الاستقبال شمال غربي مأرب، ومعسكر النصر القريب منه.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا هم مجندون جدد ينتمون إلى محافظتي أبين وعدن، وتم استهدافهم في مسجد المعسكر عقب صلاة المغرب، كما تم استهداف مخزن داخل المعسكر.

إسقاط مسيرة

كما ذكر شهود عيان سابقاً أنهم سمعوا أصوات الدفاعات الجوية قبل الهجوم، في حين ذكرت مصادر عسكرية أن ثلاث مسيّرات شاركت في الهجوم، وتم إسقاط واحدة.

وكانت شعبة الإعلام العسكري في وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أن الميليشيات الحوثية استهدفت مسجدا في معسكر للجيش في "مأرب" ما أسفر عن مقتل نحو ستين جنديا من الحماية الرئاسية في حصيلة أولية.

إلى ذلك، طالبت قيادة الجيش بأخذ أقصى درجات الحذر بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في معسكر "الاستقبال" في منطقة المَيل شمال غربي مدينة مأرب، مشيرة إلى أن الجيش أسقط مسيرة فوق موقع الهجوم في المدينة فيما انفجرت الثانية.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن "هجوم مأرب لن يزيدنا إلا ثباتا وإصرارا"، وأضاف: " نخوض معركة مفتوحة مع الميليشيات المدعومة من إيران".

ودعت القوات المسلحة اليمنية "أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول الشرعية والجيش".

يذكر أن هذا القصف أتى بالتزامن مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء.