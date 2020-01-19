الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثي في نهم

أعلن الجيش الوطني اليمني، الأحد، أن قواته مسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة نهم شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم انطلق منذ فجر الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة، مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض.

كما أضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير عربتين عسكرية ومدرّعة.

وأكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، استمرار العمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات، مشيداً بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في جبهات مديرية نهم.

عمليات قتالية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بقيادة العمليات المشتركة لمناقشة التطورات الميدانية والعمليات القتالية التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بتحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات.

وأوضح اللواء بن عزيز أن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ميليشيا الحوثي.

وثمّن دور تحالف دعم الشرعية ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر التمرد المدعوم إيرانياً، والذي يهدد استقرار اليمن والمنطقة العربية.