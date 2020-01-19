غريفثس يدين الهجوم الحوثي على معسكر في مأرب

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، مساء الأحد، الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدفَ معسكر الاستقلال العسكري في مدينةِ مأرب، ما أسفرَ عن مقتل ثمانين جنديًا على الأقل، بحسب الإحصاءات الأولية.

وأكد غريفثس في بيان أن هذه الأنشطة العسكرية قد تعرقل أي تقدم، لافتا إلى أن التقدم نحو خفض التصعيد هو هش أصلا.

كما أدانَ، تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب.

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن، جميع الأطرافِ على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدًا عن الجبهةِ العسكريةِ نحو السياسة.

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وأضاف أن طاولات المفاوضات أكثر فعاليةً من ساحاتِ القتال في حل النزاع".

وكان الجيش اليمني، أعلن إن الهجوم الصاروخي لميليشيا الحوثي الانقلابية، الذي استهدف، مساء السبت، أحد معسكرات التدريب بمأرب أسفر عن مقتل 79 وإصابة 81 آخرين.

واعتبرت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أن الهجوم الحوثي هو محاولة ثأر لمقتل قاسم سليماني، قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بضربة أميركية في بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني.

كما أكدت أن "القوات المسلحة التي قدمت من خيرة قياداتها ومنتسبيها في معركتها الدفاعية عن أهداف الجمهورية لن يُثنيها المُضي في نهجها المقاوم للمشروع الإيراني الهادف لزعزعة أمن اليمن والمنطقة".