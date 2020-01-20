مقتل عشرات الحوثيين شرق صنعاء.. بينهم قيادي

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، مصرع أكثر من 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب، إن الجيش الوطني، نفذ، مساء الأحد، عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم.

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كما أوضح أن الانقلابيين تكبدوا خلال العملية أكثر من 13 قتيلاً، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وكان الجيش اليمني قد شن، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال اليومين الماضيين، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

إلى ذلك أشاد قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات نهم، مؤكداً خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادات العمليات المشتركة، السبت، استمرار العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مختلف الجبهات.

كما لفت إلى أن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم الحوثيين، مثمناً دور التحالف ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية.