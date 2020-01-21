الحديدة.. لغم حوثي يقتل طفلاً ويحول جسده إلى أشلاء

قتل طفل وأصيب آخر بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر محلي عن مقتل وجدي عبدالله، البالغ من العمر 13 عاماً، وإصابة صادق عبدالله بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم زرعه الانقلابيون، وذلك أثناء ذهابهما لرعي الأغنام في المنطقة.

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كما أوضح المصدر، بحسب مواقع إخبارية محلية، أن المواطنين هرعوا إلى مكان الانفجار لإسعاف الضحايا، إلا أن جسد وجدي تحول إلى أشلاء وفارق الحياة على الفور، في حين تم إسعاف صادق إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية.

إلى ذلك حصدت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرقات والأحياء السكنية أرواح مئات السكان الأبرياء وأصابت آخرين في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر عام 2018.

وتشير تقارير حقوقية محلية إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً، لتنفجر مع أقل وزن.