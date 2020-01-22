10 غارات للتحالف على الحوثيين بنهم وأنباء عن قسوط قتلى

واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، دكّ مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية وتدمير تعزيزاتها غرب جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وقد شن طيران التحالف 10 غارات جوية على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي في نهم وسط أنباء عن سقوط قتلى.

من جهته، أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، اللواء الركن محسن الخُبّي، اليوم الأربعاء، أن جنود الجيش اليمني يحققون انتصارات في جبال مديرية نهم.

وقال اللواء الخُبّي، في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "العدو منهار ومعنوياته تحت الصفر"، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن "عددا كبيرا من قيادات مليشيات الحوثي لقيت حتفها في المعارك الأخيرة، وأسراهم بالعشرات سلّموا أنفسهم بمجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقعهم".

وأكد أن "أغلب جثث الميليشيات ما زالت مرمية في الجبال والشعاب".

وأشار اللواء الخُبّي إلى أن معنويات جنود الجيش الوطني في جبهات نهم عالية، خصوصاً بعد الانتصارات التي حققوها مؤخّراً.

وعبّر قائد المنطقة السابعة عن تقديره "للقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة تحالف دعم الشرعية على ما قدموه ويقدمونه من دعم وإسناد لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات".

في سياق متصل، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، آليات عسكرية لميليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف دمرت أكثر من 10 أطقم وثلاث عربات "بي إم بي" ودبابة للميليشيات في جبهة نهم التي تشهد معارك متواصلة لليوم السادس على التوالي.

وأوضحت المصادر أن الآليات كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة نهم، مؤكدةً مصرع كل عناصر الميليشيات التي كانت على متنها.

ونشر إعلام المنطقة العسكرية السابعة مقطع فيديو لمواجهة واقتحام جنود من الجيش اليمني مواقع الميليشيات الحوثية في نهم.

ولليوم السادس على التوالي تشهد جبهة نهم بجميع محاورها معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية، كما تم أسر عدد كبير من عناصر الميليشيا.

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وكان قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، دعا مساء الثلاثاء، جنود الجيش الوطني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي "إن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على مجاميع ميليشيا الحوثي في عملية عسكرية تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على سلسلة جبال جرشب في نهم".

وأضاف أن "قوات الجيش نفذت عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء، كما أفشلت محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف".

ودعا المتحدث باسم الجيش اليمني منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى انتشال الجثث من ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على عدد من المغرر بهم من عناصر الميليشيا، وتم نقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات.