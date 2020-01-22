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اليمن.. تفكيك خليتين تعملان لصالح ميليشيات الحوثي

المصدر: دبي - قناة العربية
هجوم سابق في مأرب راح ضحيته 80 من العسكريين والمدنيين
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ضبطت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب اليمنية، الأربعاء، خليتين تعملان لصالح ميليشيات الحوثي في محيط المدينة.

وأفاد مصدر أمني لموقع "وزارة الداخلية" أن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش الوطني، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو.

وأضاف المصدر أن "قوات الأمن الخاص ضبطت الخليتين متلبستين وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بميليشيات الحوثي في صرواح"، نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأكد أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة".

والسبت الماضي، استهدفت الميليشيات الحوثية مسجدا داخل معسكر للجيش في "مأرب" بصواريخ كاتيوشا، ما أسفر عن مقتل 80 على الأقل، معظمهم من العسكريين، فضلا عن سقوط نحو 150 جريحا.

كلمات دالّة

#مأرب, #الحوثي, #اليمن

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