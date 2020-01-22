قائد العمليات المشتركة للجيش اليمني: موعدنا صنعاء

دعا قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء الركن صغير بن عزيز، الجيش الوطني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة ميليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال اطلاعه على مسرح العمليات القتالية في جبهات القتال بجبهة نهم شرق صنعاء، وفق بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فجر الأربعاء.

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معركة حاسمة

وقال بن عزيز، في رسالة صوتية بعثها للجيش: "تقدّموا نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش الميليشيات".

كما أكد أن هذه المعركة الحاسمة للتخلص من الانقلابيين، مضيفاً: "موعدنا صنعاء".

وتأتي دعوة قائد العمليات المشتركة في الوقت الذي يخوض الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، معارك ضد الميليشيات ويحقق انتصارات ساحقة على امتداد جبهة نهم، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

إلى ذلك تشهد جبهة نهم، لليوم الخامس على التوالي، مواجهات وُصفت بالعنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، وميليشيات الحوثي، وسط تقدم للجيش وانهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين وسقوط عدد من عناصرهم قتلى وجرحى وأسرى، بينهم قيادات بارزة.