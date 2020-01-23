اليمن يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة اليمنية أنها استعادت حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهماتها.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية على موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "بلادنا استعادت كامل حقوق التصويت بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهمات الجمهورية اليمنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".

موضوع يهمك كشفت مصادر أمنية يمنية، مساء الأربعاء، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة مأرب،... مقتل أم وابنتها.. صاروخ حوثي يستهدف منزل برلماني بمأرب اليمن

جاء ذلك بعد 10 أيام من إعلان الأمم المتحدة تعليق حق اليمن، و6 دول أخرى، في التصويت بالجمعية العامة بسبب تخلفها عن سداد اشتراكات العضوية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن سبع دول تخلفت عن سداد اشتراكات العضوية، من بينها اليمن ولبنان، فحرمتها من حقها بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة.

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة فإنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها".

وقد استعاد لبنان الاثنين الماضي كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.