صنعاء.. قيادي حوثي يقتل شقيقين ويصيب ثالثاً لسبب غريب

قال سكان محليون إن قيادياً في ميليشيا الحوثي الانقلابية، أطلق النار على مواطنين شقيقين، في العاصمة اليمنية صنعاء، وأرداهما قتيلين، فيما أصاب شقيقهما الثالث بجروح خطرة.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، الخميس، أن القيادي الحوثي، إبراهيم الزبيري، أطلق الرصاص على المواطنَين الشقيقين إبراهيم وراجح، واللذين قتلا على الفور؛ فيما أصيب شقيقهم الثالث.

وأوضح السكان، أن القيادي الحوثي الذي ينحدر من منطقة حرف سفيان، بمحافظة عمران شمال صنعاء، أقدم على الجريمة، بسبب رفض الضحايا تأجيره قطع أرض ملكية خاصة بهم.

وبحسب السكان، فإن القاتل الزبيري، لم يكتفِ بإطلاق الرصاص الحي على الأشقاء الثلاثة، الذين دافعوا على أرضهم؛ بل قام بمنع إسعافهم، وهدد أي شخص يحاول إسعافهم بإطلاق الرصاص عليه.

وكان المصور الصحافي نبيل الأزوري، قد قال في تغريدة له على "تويتر"، "إن قيادياً حوثياً من حرف سفيان بمحافظة عمران، قَتَل زوج كريمته، مع شقيقه، وأصاب شقيقهم الثالث".

وأوضح الأزوري، أن سبب ارتكاب القيادي الحوثي هذه الجريمة؛ "بسبب رفضهم تأجير أرضيتهم له في شارع النصر بسعوان". مشيرا إلى أن "إبراهيم زوج شقيقته، قتل فوق أرضه، وترك وراءه ثلاثة أطفال".

وأدى الانقلاب الحوثي وسيطرتهم على الدولة، إلى تكوين إمبراطورية مالية كبيرة، يسعون من خلالها الى التجارة بالأراضي وشرائها من المواطنين بمبالغ خيالية وأحيانا بقوة السلاح، مستغلين الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنين وانقطاع المرتبات للعام الرابع على التوالي.