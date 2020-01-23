مقتل أم وابنتها.. صاروخ حوثي يستهدف منزل برلماني بمأرب

كشفت مصادر أمنية يمنية، مساء الأربعاء، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة مأرب، استهدف منزل عضو البرلمان اليمني، مسعد حسين السوادي، ما أدى إلى مقتل امرأة وابنتها وإصابة أربعة آخرين.

وقال مدير البحث الجنائي بمأرب، العقيد حسين الحليسي، إن الصاروخ الباليستي الذي استهدف المنزل تسبب في مقتل زوجة نجل مسعد السوادي وتدعى عائشة عبدالسلام السوادي (35 سنة) وابنتها الطفلة رانيا صدام حسين السوادي (16 سنة)، فيما تسبب بجروح بليغة لعضو مجلس النواب مسعد حسين السوادي، وأخيه أنور حسين حسين السوادي (18 عاما)، وأمل أنور حسين السوادي (18 سنة) والطفلة أمة الرحمن مسعد السوادي (8 سنوات).

وأوضح الحليسي أن الصاروخ تسبب في تدمير المنزل وإحداث فزع كبير في الحي السكني وأضرار بالغة في المنازل المجاورة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

استهداف ممنهج لأعيان مأرب

وأعرب رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، في بيان، عن إدانته الشديدة لجريمة العصابة الحوثية باستهداف منزل أسرة عضو مجلس النواب حسين السوادي.. وقال إن هذه الجريمة تدل على أن "استمرار دماء الإنسان بلغ ذروته لدى العصابة الحوثية الكهنوتية المسعورة التي وصلت بها الوحشية إلى إطلاق الصواريخ على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان ودور العبادة والمعسكرات والطرق الآمنة".

ولفت البركاني انتباه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، إلى مثل هذه الجرائم، وأضاف "ها هي مئات الأرواح تزهق عسكريين ومدنيين بعد إحاطته لمجلس الأمن وترديده ترانيم السلام وتباشير التهدئة ليثبت الحوثيين للعالم أن لا مكان لديهم للسلام ولا لحياة الإنسان ولا لدمه وماله وعرضه".

بدورها اعتبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، هذا القصف يأتي ضمن الاستهداف الممنهج الذي تقوم به ميليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية بشكل عام.

ووصفت الوزارة في بيان، قصف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان بالتصعيد الخطير، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والذي يستوجب تدخلاً عاجلاً من كل محبي السلام في العالم والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.