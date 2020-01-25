الجيش اليمني يتقدم نحو جبل هيلان الاستراتيجي في مأرب

ذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه جبل هيلان الاستراتيجي الذي يقع في مديرية صرواح غرب مأرب ويربطها مع جبهة نهم.

وفي ظل معارك ضارية يخوضها الجيش مع ميليشيات الحوثي، قالت المصادر إن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على جبل هيلان والمناطق المجاورة التي تشرف على طريق مأرب صنعاء الجوف، ويقوم الجيش بعمليات تمشيط واسعة لمواقع الميليشيات في جبل هيلان، مشيرة إلى أن الجيش يتقدم بأسلحة ثقيلة، وقد استولى على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.

هذا وتدور معارك شرسة مع الميليشيات في جبهة نهم، حيث تقدم الجيش في هذه الجبهة وسيطر على سلسلة جبال استراتيجية.

وأظهر فيديو لحظات استهداف مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية لثكنات وتجمعات الميليشيات في جبهة نهم.