رفض التعاون معهم.. الحوثيون يعدمون شيخاً قبلياً باليمن

أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، شيخا قبليا في محافظة إب، وسط اليمن، لرفضه التعاون مع الميليشيات في أغراض عسكرية.

ونقلت مواقع إخبارية محلية، عن مصادر وصفتها بـ"المتطابقة"، أن الميليشيات الحوثية طالبت الشيخ القبلي عبده محمد الوعيل الذي ينحدر من مديرية النادرة بمحافظة إب، بإمدادها بالمال والأفراد للقتال إلا أنه رفض ذلك.

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وبحسب المصادر، أقدمت الميليشيا على إعدام الوعيل بعد تيقنها من عدم جدوى المحاولات معه، وهو واحد ضمن المئات الذين أعدموا بالأسلوب الحوثي ذاته خلال الفترة الماضية.

واستنكرت منظمة رايتس رادار الحقوقية في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر، "إقدام جماعة الحوثي على إعدام الشيخ عبده الوعيل في منطقة النادرة بمحافظة إب وسط اليمن إثر رفضه التعاون معهم في إمداد الجبهات بالمال والمقاتلين".

وتكبدت الميليشيات الحوثية، مؤخرا، على أكثر من محور قتالي، خسائر باهظة على أيدي قوات الشرعية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن بدائل لتعويض النزيف الذي أجهدها في جبهات القتال.