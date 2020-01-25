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تدمير تحصينات حوثية في صعدة.. ومصرع قيادي

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
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تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية ومروحيات تحالف دعم الشرعية، الجمعة، من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة الرزامي بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين أقصى شمال البلاد.

وقال قائد لواء حرب 1، العميد محمد الغنيمي، إن قوات الجيش الوطني دكت تحصينات وتجمعات الحوثيين في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة".

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كما أوضح الغنيمي أن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الميداني في الميليشيات، المدعو "أبو فايز الطيري"، ودحر بقية الانقلابيين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

إلى ذلك أكد أن عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد الحوثيين وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر الميليشيات من صعدة وصولاً إلى باقي المحافظات.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.

كلمات دالّة

#تحصينات, #ميليشيات, #تجمعات, #الحوثي, #صعدة, #اليمن
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