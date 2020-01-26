الأحمر: جماعة الحوثي تعيش حالة هستيريا إثر مقتل سليماني

قال نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، الأحد، إن جماعة الحوثي كإحدى أدوات إيران في المنطقة تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة، وعقب مقتل أحد مموليها ومشرفيها الإرهابي، قاسم سليماني، وتدفع بكل قوتها للانتقام لذلك من دماء اليمنيين وإزهاق أرواحهم والسيطرة على مواردهم وقرارهم.

وأكد الأحمر أن همجية الحوثيين العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن أو أن تكون بلادهم مرتعاً لولاية الفقيه أو بلداً آخراً تمتد إليه يد التآمر والغدر الإيرانية، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اللواء الركن محمد الحبيشي، للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يسطره أبطال الجيش من بطولات في جبهات المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد نائب الرئيس اليمني بالدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه السعودية لقوات الجيش الوطني في سبيل استعادة الدولة اليمنية وردع الانقلاب الحوثي الإيراني التخريبية.

وحث على المزيد من الجاهزية القتالية والصبر والثبات حتى تحقيق النصر وهزيمة الميليشيات.

وفي السياق، تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، الأحد، أبطال الجيش الوطني في جبهتي هيلان وصرواح غرب محافظة مأرب.

وشدد الحبيشي على بذل المزيد من الجهود واليقظة العالية حتى تخليص الوطن من الميليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن.