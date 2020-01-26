خسائر بشرية ومادية فادحة للحوثيين في صنعاء

تتكبد ميليشيات الحوثي، منذ أكثر من أسبوع، خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث قتل وجرح المئات من عناصرها وقياداتها الميدانية ومشرفيها حتى عجزت مستشفيات صنعاء وما جاورها عن استيعاب الجثث والمصابين، فقامت بتوزيعهم على مستشفيات المحافظات الأخرى.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء السبت، جانب من الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الانقلابيون خلال المعارك الدائرة هناك والتي يخوضها الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

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كما رصدت وسائل إعلام محلية وصول أكثر من 154 جثة لقتلى الحوثيين إلى مشافي العسكري والثورة والكويت الحكومية في صنعاء، فيما شيعت 50 قتيلاً من عناصرها في ذمار وسط اليمن خلال ثلاثة أيام.

إلى ذلك نقلت وسائل الإعلام عن مصادر طبية قولها إن المستشفى العسكري في صنعاء استقبل، الجمعة، 74 جثة من عناصر الميليشيات، فيما استقبل مستشفى الثورة العام 59 جثة، فضلاً عن 21 جثة أخرى استقبلها مستشفى الكويت. وأوضحت المصادر أن جميع الجثث قدمت من جبهات نهم، والجوف، وصرواح.

معارك شرسة

وشيع الانقلابيون، الجمعة، المشرف الحوثي في مديرية شعوب بصنعاء، المدعو أبو علي السراجي، الذي قتل في جبهة نهم.

وفي مدينة ذمار، تم رصد تشييع الميليشيات جثامين 50 قتيلاً من عناصرها، بينهم قياديان، أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وكان المركز الاعلامي للقوات المسلحة قد أفاد، في وقت سابق، أن الجيش الوطني، مسنوداً بالتحالف، يخوض معارك شرسة ضد الميليشيات الانقلابية على امتداد جبهة نهم، مؤكداً أن هناك تقدم للجيش وانهيار وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف الحوثيين.