صنعاء.. قتيل في عملية حوثية فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي

قُتل شخص على الأقل وجرح 3 آخرون ‏بانفجار صاروخ باليستي إثر فشل ميليشيات الحوثي في إطلاقه من ضاحية شملان شمال غرب العاصمة ‎صنعاء، مساء الأحد، باتجاه مأرب.

وأكد شهود عيان أن الصاروخ انفجر أثناء محاولة إطلاقه، وسمع دوي الانفجار في أرجاء الأحياء الشمالية للعاصمة.

الجيش اليمني يحبط تسللاً حوثياً في الجوف

هذا دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني، وميليشيات الحوثي، الأحد، في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن المعارك اندلعت إثر محاولة ميليشيات الحوثي التسلل إلى مواقع الجيش بالعقبة، شمالي شرق الجوف.

وذكر الموقع أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات المتمردة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش، مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها.

إلى ذلك أسقطت قوات الجيش اليمني، الأحد، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي المتمردة، في منطقة "الجرعوب"، بمديرية المتون غربي المحافظة.

وتشهد عدد من جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بالتزامن مع معارك مماثلة في مديرية نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب، وذلك عقب هجمات لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني.

قائد العمليات المشتركة في جبهة نهم

وأكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن، صغير بن عزيز، أن أبطال الجيش يسطرون بطولات عظيمة في مواجهة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مختلف جبهات القتال.

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها ومعه محافظ صنعاء اللواء، عبد القوي الشريف، وعدد من القيادات العسكرية والقبلية، للاطلاع على سير العمليات القتالية التي تخوضها قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف ضد الميليشيات الحوثية في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وأكد اللواء بن عزيز أن الجيش الوطني لن يتراجع عن هدفه الرئيسي، وهو تحرير العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن محاولات الحوثي لخداع الناس بانتصاراته الوهمية لن تثني قوات الجيش وأبناء الشعب اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي.

ودعا قائد العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي إلى تجنيب أبنائهم وعدم الزج بهم في محرقة الموت في صفوف الميليشيات التي لا تراعي حرمة دماء اليمنيين، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها عناصر الميليشيات خلال المعركة الدائرة.