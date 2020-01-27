اليمن.. السيطرة على معسكر استراتيجي للحوثيين في الضالع

سيطرت القوات اليمنية المشتركة وقوات الحزام الأمني، أمس الأحد، على معسكر استراتيجي لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قطعبة، بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة مسنودةً بوحدات من قوات الصاعقة والحزام الأمني اقتحمت معسكر "الحساحس" شمالي مديرية قعطبة وسيطرت عليه.

موضوع يهمك اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الأحد، ميليشيا الحوثي الانقلابية، باستهداف مخيم للنازحين، شرق العاصمة صنعاء. ودانت... اليمن.. الحوثي يستهدف مخيماً للنازحين شرقي صنعاء اليمن

وأضاف المصدر إن السيطرة على المعسكر الذي يُعد آخر معقل للحوثيين في قعطبة، جاءت بعد فرض حصار مطبق عليه استمر منذ مساء السبت، وحتى الأحد.

وخاضت القوات المشتركة معارك شرسة مع عناصر ميليشيا الحوثي التي كانت تتمركز بداخل المعسكر، انتهت بالسيطرة عليه وطرد عناصر الميليشيا بعد تكبدهم خسائر كبيرة.

ويبعد معسكر "الحساحس" نحو كيلومتر واحد فقط عن سوق الفاخر.

ووفقاً لموقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي، فإن القوات تتقدم الآن باتجاه جبال العود الواقعة بين محافظتي الضالع إب.

ويُعتبر معسكر "الحساحس" الثاني من حيث الأهمية الاستراتيجية بعد معسكر وقاعدة "الجب" الاستراتيجي شمال غربي الضالع، والذي حررته القوات الجنوبية قبل أشهر من الحوثيين، والذي شكَّل نقطة مفصلية في مسار الأحداث والحرب في كل جبهات شمالي الضالع.