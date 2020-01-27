رئيس حكومة اليمن: ميليشيا الحوثي ترتهن لأجندة إيران

أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الاثنين، أن استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية يمثل دليلا واضحا على رفضها الصريح لجهود السلام، وارتهانها الكامل لأجندة داعميها لتخفيف الضغط والعزلة الدولية التي يواجهها النظام الإيراني.

وتوعد بأن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي وستواجه بحزم جرائم ميليشيا الحوثي ومساعيها لإطالة أمد الحرب في البلاد، وتعميق مأساة الشعب اليمني والكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم التي تسببت بها.

جاء ذلك خلال اتصالين مع محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي وقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح، حيث تم استعراض التطورات الميدانية والعسكرية في عدد من جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي، خاصة في شرق العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وجرى مناقشة الترتيبات القائمة لإسناد الجيش الوطني ورجال القبائل في المعارك الدائرة في مديرية نهم شرق صنعاء واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بمحافظة البيضاء، والدعم الحكومي في هذا الجانب.

بدوره قدم محافظ البيضاء، شرحا عن العمليات العسكرية المستمرة والجبهات الجديدة التي تم فتحها لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وحتى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية.

من جهته، اعتبر قائد محور بيحان اللواء بحيبح، أن اندفاع ميليشيات الحوثي ومحاولتها تحقيق اختراق في الجبهات دليل على أنها تعيش أيامها الأخيرة، وأنها إلى زوال، ولن يقبل اليمنيون مشروعهم العنصري مهما كانت الظروف والتضحيات.

وأكد بحيبح أن إنهاء هذه الميليشيات واستعادة الدولة يحتاج فقط إلى إعادة ترتيب الصفوف وتوحيد الجهود وصدق النوايا في المواجهة.