اليمن.. 765 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين خلال شهر

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (غير حكومية) 756 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي، في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من 10ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى 10 يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير، الاثنين، "إن الانتهاكات التي وثقتها توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وزراعة الألغام وجرائم القنص، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة".

وأضاف التقرير أن فريق الرصد والتوثيق الميداني سجل 46 حالة قتل بينهم 7 نساء، و13طفلاً، لافتاً إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت بمقتل 17 حالة.

وأفاد أن عدد المصابين المدنيين، خلال ذات الفترة، بلغ 76 مدنياً بينهم 16 امرأة، و19طفلاً، مشيراً إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت بإصابة 27 مدنياً بينهم أطفال ونساء.

موضوع يهمك قال مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، إن أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات الحوثية عبر ميناء الحديدة غربي... مسؤول يمني: أسلحة إيرانية وصلت للحوثي عبر ميناء الحديدة اليمن

وأوضح أن الفريق وثَّق 8 حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر، و5 حالات قتل نتيجة أعمال القنص، إضافة إلى 6 حالات قتل نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، إضافة إلى حالة تعذيب واحدة حتى الموت و4 حالات تصفية وإعدامات ميدانية، و3 حالات قتل نتيجة رواجع المقذوفات التي تطلقها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد 13 حالة قتل تلتها محافظة الضالع بـ7 حالات قتل، ومحافظة الجوف 6 حالات، ومحافظة الحديدة 6 حالات، ومحافظة تعز 4 حالات قتل، ومحافظة البيضاء وذمار بعدد 3 حالات قتل في كل منهما، وشهدت أمانة العاصمة حالتي قتل، إلى جانب حالة أخرى في محافظة صنعاء، بالإضافة إلى حالة قتل في محافظة صعدة.