التحالف يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج بالخارج

أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج.

وسيتم، من خلال هذا الجسر، نقل الحالات المستعصية للمرضى للعلاج في مصر والأردن.

موضوع يهمك جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، مساء الاثنين، دعوته للأطراف اليمنية لخفض تصعيد... اليمن.. غريفثس يجدد دعوته لخفض التصعيد في اليمن اليمن

ويتعاون التحالف، في هذا الجسر، مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثة مرضى اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي مساء الاثنين أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء قرار التحالف بإقامة الجسر "إلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 14مايو/أيار 2018".

وقد أطلق على الطائرات التي ستستخدَم في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة".