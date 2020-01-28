صنعاء.. "الحوثي" تختطف رئيس جامعة وتستبدله بأحد أتباعها

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان، ونقلته إلى أحد السجون الخاضعة لسيطرتها، وعينت أحد أتباعها مكانه.

وقالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، إن الميليشيات أخفت الدكتور عقلان، ومنعت أسرته وزملاءه من التواصل معه أو التعرف على مكانه.

وأضافت المصادر، بحسب مواقع إخبارية محلية، أن الميليشيات قامت بتعيين أحد أتباعها ويدعى عادل المتوكل، رئيساً للجامعة من دون أن يشير التعميم إلى الجهة التي صدر عنها القرار بعد عملية الاختطاف.

وبينت المصادر أن إدارة الجامعة أغلقت جميع الأنظمة التابعة لها، حيث تم نقل أغلب السيرفرات في العام 2015 إلى محافظة أخرى.

وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تعود ملكيتها لمستثمرين ومؤسسات يمنية، الجامعة الأهلية الأقدم والأكبر في اليمن، وتعمل منذ العام 1992، وتخرج منها آلاف الطلبة اليمنيين والعرب في مختلف التخصصات العلمية.

وظلت الجامعة تخضع للابتزاز والاستيلاء على جزء من مواردها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، قبل أن يتم الاستيلاء عليها بشكل كلي.

ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية واجتياحها للعاصمة، أجبرت جماعة الحوثي جامعة العلوم، ومعظم الجامعات الخاصة على دفع أتاوات ومبالغ مالية كبيرة كمجهود حربي.